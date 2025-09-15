На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин решил распечатать купюры на принтере и попался полиции

В Петербурге пенсионер расплатился купюрами, напечатанными на струйном принтере
true
true
true
close
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге пенсионер решил распечатать деньги на принтере и расплатиться ими в магазине. Об этом сообщили в МВД Петербурга.

Мужчина взял десять тысяч распечатанных рублей и отправился в супермаркет. Он дал деньги кассиру, однако вычислить подделку удалось достаточно быстро.

Петербуржца задержали. Он признался полиции, что распечатал деньги на струйном принтере. В отношении нарушителя завели уголовное дело.

В Лодейнопольском районе Ленинградской области 61-летняя пенсионерка ездила на мопеде с поддельными правами и попалась полиции. Во время проверки у стражей порядка возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения, предъявленного пенсионеркой. Выяснилось, что права принадлежали другому человеку.

До этого челябинский подросток сел за руль без прав и устроил ДТП. Инцидент произошел в Металлургическом районе, на улице Богдана Хмельницкого.

Ранее в МВД рассказали о создании мошенниками фальшивых туристических чатов.

