Россиянин решил распечатать купюры на принтере и попался полиции

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге пенсионер решил распечатать деньги на принтере и расплатиться ими в магазине. Об этом сообщили в МВД Петербурга.

Мужчина взял десять тысяч распечатанных рублей и отправился в супермаркет. Он дал деньги кассиру, однако вычислить подделку удалось достаточно быстро.

Петербуржца задержали. Он признался полиции, что распечатал деньги на струйном принтере. В отношении нарушителя завели уголовное дело.

