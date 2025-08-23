На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти задержали пенсионерку на мопеде с фальшивыми правами

В Лодейнопольском районе Ленинградской области 61-летняя пенсионерка ездила на мопеде с поддельными правами и попалась полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел в поселке «Рассвет», сотрудники ДПС остановили мопед, которым управляла 61-летняя местная жительница. У стражей порядка возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения, предъявленного пенсионеркой.

В ходе проверки было установлено, что права на управление мопедом принадлежат другому лицу. Мопед поместили на штрафстоянку, пенсионерке грозит штраф до полутора тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке документов.

До этого челябинский подросток сел за руль без прав и устроил ДТП. Инцидент произошел в Металлургическом районе, на улице Богдана Хмельницкого. Автомобиль марки Daewoo врезался в Kia после попытки проехать на красный. За рулем Daewoo находился 17-летний юноша без прав. Автомобиль поместили на штрафстоянку, на место вызвали родителей. Разрешили ли они подростку взять машину, не уточняется.

Ранее в Алтайском крае водитель поел окрошку и лишился прав.

