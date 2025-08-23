В Ленобласти задержали пенсионерку на мопеде с фальшивыми правами

В Ленобласти пенсионерка на мопеде с фальшивыми правами попалась полиции

В Лодейнопольском районе Ленинградской области 61-летняя пенсионерка ездила на мопеде с поддельными правами и попалась полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел в поселке «Рассвет», сотрудники ДПС остановили мопед, которым управляла 61-летняя местная жительница. У стражей порядка возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения, предъявленного пенсионеркой.

В ходе проверки было установлено, что права на управление мопедом принадлежат другому лицу. Мопед поместили на штрафстоянку, пенсионерке грозит штраф до полутора тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке документов.

