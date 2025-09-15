На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уровень возмущения геомагнитного поля за последние сутки стал неожиданно сильным

РАН: сила магнитной бури на Земле стала неожиданностью
Depositphotos

Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения (ИСЗФ) СО РАН заявили, что магнитная буря, начавшаяся на Земле в ночь на 15 сентября, стала неожиданно сильной. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что геомагнитные возмущения прогнозировались в общих чертах несколько дней назад.

«Однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Все агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1. Исходя из мировых каталогов, последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1–2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад», — поделились ученые.

По оценкам специалистов, геомагнитные возмущения продлятся не менее 4 — 6 суток.

Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры на Солнце могут продлиться до шести суток – с 13 сентября до 16 сентября. Сентябрь был богат на магнитные бури. Только за первые 10 дней произошло 3 магнитных бури, то есть по одному событию каждые 3 суток. По словам ученых, это в 10 раз чаще, чем в августе, когда за 31 день месяца была зафиксирована только одна буря.

Ранее врач рассказала, как пережить мощную магнитную бурю на Земле.

