Ученые предупредили о геомагнитных бурях длительностью до 6 суток

ИКИ РАН: прогнозируются геомагнитные бури длительностью до 6 суток
Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры на Солнце могут продлиться до шести суток – с субботы, 13 сентября, до вторника, 16 августа. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН.

В возмущенную область Земля войдет в ночь с 13 на 14 сентября. После чего «скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500-600 км/с 14-15 сентября». Пиковые значения следует ожидать во вторник, 16 сентября.

Однако, как утверждают ученые, подобные корональные дыры среднего размера не могут «пробить» поле Земли выше уровня бурь G2-G3.

Как отмечается в сообщении, сентябрь был богат на магнитные бури. Только за первые 10 дней произошло 3 магнитных бури, то есть по одному событию каждые 3 суток. По словам ученых, это в 10 раз чаще, чем в августе, когда за 31 день месяца была зафиксирована только одна буря.

Последняя такая буря была зарегистрирована в ночь на 10 сентября. Тогда на Земле зафиксировали «совершенно непонятную и трудную для объяснения» магнитную бурю, которая полностью отсутствовала в прогнозах.

Ранее врач рассказала, как пережить мощную магнитную бурю на Земле.

