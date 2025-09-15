Генпрокурор Краснов заявил о недопустимости давления на судей

Краснов: любое давление на судей должно пресекаться на корню

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) по рассмотрению его заявления на пост главы Верховного суда РФ заявил, что любое давление на судей недопустимо и должно пресекаться на корню. Его слова передает РИА Новости.

«Любое давление на судей, на их беспристрастность и объективность должно пресекаться на корню», — подчеркнул Краснов.

Он уточнил, что механизм привлечения судей к дисциплинарной ответственности должна быть прозрачной.

15 сентября ВККС рекомендовала кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда Российской Федерации.

Председатель ВККС Николай Тимошин отметил, что «решение принято единогласно».

Краснов является единственным претендентом на эту должность.

При положительном решении Высшая квалификационная коллегия судей выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту России. Далее проверка проходит в президентской комиссии. Если и там все проходит положительно, кандидатуру Краснова должны вынести на утверждение Совета Федерации.

Ранее СМИ называли основным кандидатом на пост главы Верховного суда Александра Бастрыкина.