На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор Краснов заявил о недопустимости давления на судей

Краснов: любое давление на судей должно пресекаться на корню
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) по рассмотрению его заявления на пост главы Верховного суда РФ заявил, что любое давление на судей недопустимо и должно пресекаться на корню. Его слова передает РИА Новости.

«Любое давление на судей, на их беспристрастность и объективность должно пресекаться на корню», — подчеркнул Краснов.

Он уточнил, что механизм привлечения судей к дисциплинарной ответственности должна быть прозрачной.

15 сентября ВККС рекомендовала кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда Российской Федерации.

Председатель ВККС Николай Тимошин отметил, что «решение принято единогласно».

Краснов является единственным претендентом на эту должность.

При положительном решении Высшая квалификационная коллегия судей выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту России. Далее проверка проходит в президентской комиссии. Если и там все проходит положительно, кандидатуру Краснова должны вынести на утверждение Совета Федерации.

Ранее СМИ называли основным кандидатом на пост главы Верховного суда Александра Бастрыкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами