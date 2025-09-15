На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ликвидировали группировку, которая вывела из страны 2,5 млрд рублей

СК: ликвидирована группировка, выведшая из РФ 2,5 млрд руб. и спонсировавшая ВСУ
true
true
true

ФСБ вместе со Следственным комитетом России (СК РФ) ликвидировали организованную преступную группу, участники которой вывели из России 2,5 млрд рублей, а также являлись спонсорами вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, пятеро участников преступной группы задержаны, а ее организатор — гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга — объявлен в международный розыск.

Как пояснила представитель СК, была пресечена «противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей», которые предназначались для финансирования террористической деятельности на территории России.

Петренко отметила, что преступная группа действовала на территории России с 2022 по 2024 год. За это время ими было совершено порядка 500 банковских переводов. Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли деньги для поддержки ВСУ и обеспечивали их автомобилями, которые использовались для терактов на территории России.

До этого в Москве за кражу 50 млн рублей со счетов россиян через онлайн-банкинг суд приговорил участников ОПГ к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет. В состав преступной группировки входили сотрудники федеральных операторов сотовой связи, финансово-кредитных учреждений и иные лица. Преступная деятельность ОПГ осуществлялась на территории Москвы, Московской и Саратовской областей.

Ранее стало известно о доступе хакеров РФ к фондам-спонсорам ВСУ.

