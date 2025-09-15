На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 80-летней давности

Синоптик Позднякова: в Москве повторен рекорд атмосферного давления 1944 года
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Рекорд атмосферного давления 1944 года повторен в Москве в понедельник, 15 сентября. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик отметила, что весь день 14 сентября атмосферное давление в Москве медленно снижалось и к полуночи 15 сентября на ВДНХ оно понизилось до 1011,5 гектопаскаля — это 758,9 мм рт. ст. По словам Поздняковой, это означает, что был повторен рекорд 1944 года.

Она добавила, что в течение дня давление продолжит свое снижение и новых рекордов ожидать не стоит.

Специалист центра погоды Фобос» Евгений Тишковец до этого сообщил, что в ночь на воскресенье, 14 сентября, в 11 регионах европейской части России пришли заморозки. Они наблюдались в Подмосковье, Башкирии и Самарской области.

Ниже нуля температура упала в Черустях Московской области, там было зафиксировано -0,3°C.

Ранее москвичей предупредили об осенней погоде.

