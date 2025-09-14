В 11 регионов европейской части России пришли заморозки

В ночь на 14 сентября по европейской части России ударили заморозки. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Ниже нуля температура упала в Черустях Московской области, там было зафиксировано -0,3°C. На главной московской метеостанции ВДНХ воздух остыл до +6,7°C, а в Бутово — до +4°C.

Заморозки в ночь на воскресенье наблюдались в Нижегородской, Костромской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской и Кировской областях, а также в Мордовии, Марий Эл, Башкортостане и Коми.

До этого Тишковец рассказал, что осенняя погода ожидается в Москве на следующих выходных. По его словам, начнутся проливные дожди, воздух остынет до +11°C. Синоптик добавил, что в воскресенье в тылу циклона будет еще холоднее. В сумерках воздух остынет до +7 — +10°C, в середине дня всего +11°C — +14°C.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температурный фон в августе на территории России был в пределах нормы, но в некоторых регионах температура сильно превышала климатические характеристики.

Ранее юрист оценил новые критерии отключения отопления.