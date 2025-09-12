На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Повар поделился секретом лазаньи без мяса

Pravda.Ru: овощи помогут заменить мясо в лазанье
iswannawi/Shutterstock/FOTODOM

Лазанью можно приготовить без мяса, если заменить этот ингредиент на овощи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Для этого потребуются 800 г красного болгарского перца, 600 г баклажан, 400 г цукини, три красных лука, два желтых перца, лаваш, тертый пармезан, свежий базилик, оливковое масло первого холодного отжима и соль. Эксперты советуют нарезать красный перец небольшими кусочками и взбить его блендером, после чего подготовить массу до сиропообразной консистенции в кастрюле на минимальном огне с щепоткой соли.

Цукини нужно очистить и нарезать длинными ломтиками, разложить на подносе, посолить, баклажаны — очистить и нарезать круглыми ломтиками, посолить, желтый перец — очистить и нарезать длинными полосками.

«Смажьте форму маслом и выложите лаваш на дно. Сбрызните соусом из перца, добавьте листья базилика и тертый пармезан. Чередуйте овощи с прямоугольными кусками из лаваша. Прижимайте их плотно, чтобы сформировать вертикальную «лазанью». Затем смажьте маслом, накройте фольгой и запекайте при 180°C в течение 25-30 минут», — добавили в сообщении.

До этого повар говорил, что цукини поможет сделать лазанью более полезной и менее калорийной, ломтиками овощей можно заменить традиционные прямоугольники теста.

Ранее эксперт рассказал о необычном варианте для завтрака или перекуса.

