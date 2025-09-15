Стало известно, кто из россиян может работать по персональному графику

Беременные женщины и родители детей в возрасте до 14 лет (18 лет — если ребенок инвалид) по закону могут попросить работодателя установить индивидуальный график труда. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, в других случаях изменить свой график работы непросто, потому что режим работы прописывается в правилах внутреннего распорядка. В договоре работника может быть прописан индивидуальный график, однако, работодатель или подчиненный не могут менять его без согласия друг друга, уточнила эксперт.

«Однако в обоих случаях стороны имеют право договориться и внести корректировки. Насколько легко этого будет добиться, зависит от условий конкретной компании и желания, возможности работодателя пойти навстречу сотруднику», — отметила Митрофанова.

В июле сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект о гибком графике работы для многодетных родителей. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ключевой целью поправки является законодательное закрепление с помощью гибких режимов рабочего времени гарантированной возможности для одного из родителей многодетной семьи реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям.

Ранее стало известно, какие преимущества есть у работающих пенсионеров.