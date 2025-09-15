На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто из россиян может работать по персональному графику

Специалист Митрофанова: беременные могут работать по персональному графику
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Беременные женщины и родители детей в возрасте до 14 лет (18 лет — если ребенок инвалид) по закону могут попросить работодателя установить индивидуальный график труда. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, в других случаях изменить свой график работы непросто, потому что режим работы прописывается в правилах внутреннего распорядка. В договоре работника может быть прописан индивидуальный график, однако, работодатель или подчиненный не могут менять его без согласия друг друга, уточнила эксперт.

«Однако в обоих случаях стороны имеют право договориться и внести корректировки. Насколько легко этого будет добиться, зависит от условий конкретной компании и желания, возможности работодателя пойти навстречу сотруднику», — отметила Митрофанова.

В июле сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект о гибком графике работы для многодетных родителей. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ключевой целью поправки является законодательное закрепление с помощью гибких режимов рабочего времени гарантированной возможности для одного из родителей многодетной семьи реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям.

Ранее стало известно, какие преимущества есть у работающих пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами