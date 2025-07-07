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В Госдуме предложили ввести гибкий график работы для многодетных родителей

Миронов: необходимо ввести гибкий график работы для многодетных родителей
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Госдуму будет внесен законопроект о гибком графике работы для многодетных родителей. Об этом со ссылкой на документ парламентской фракции »Справедливая Россия — За правду» сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ключевой целью поправки является законодательное закрепление с помощью гибких режимов рабочего времени гарантированной возможности для одного из родителей многодетной семьи реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям.

Соавтор проекта лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов сообщил, что такая льгота должна предоставляться до достижения младшим ребенком 14 лет или 18 лет — ребенком-инвалидом. Он уточнил, что гибкий график работы может предусматривать неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, дистанционную работу, и вводиться он должен по заявлению сотрудника на имя руководства.

Миронов подчеркнул, работодатели не желают «входить в ситуацию», поэтому у многодетных родителей постоянно возникают большие трудности.

3 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для женщин, получивших звание «Мать-героиня», социальные гарантии, льготы и выплаты будут сопоставимы с теми, что предоставляются обладателям звания Героя Труда.

Ранее в Госдуме призвали отменить критерии нуждаемости для многодетных семей.

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