Режим ЧС ввели в Ангарске в связи со взрывом в жилом доме

В Ангарске ввели режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Ангарске, расположенном в Иркутской области, после взрыва газа в жилом доме. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ангарского округа Сергей Петров.

По его словам, в настоящее время специалисты обследуют конструкции подъезда, в котором произошел взрыв. После того как будет исключена возможность обрушения конструкций, сотрудники профильных служб начнут аварийно-спасательные работы и займутся поисками владельца пострадавшей квартиры.

«В квартире [где взорвался газ] находился человек с особенностями здоровья», — отметил Петров и уточнил, что это предварительная информация.

Он добавил, что в результате инцидента пострадали два человека — 40-летний мужчина и 12-летняя девочка. Первый получил перелом позвоночника, вторая — ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга.

Жители поврежденного подъезда находятся в пункте временного размещения, организованном на базе школы. Глава Ангарского округа подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

15 сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в многоквартирном доме в Ангарске произошел взрыв газа. В результате в квартире на первом этаже оказались выбиты окна, при этом возгорания не последовало. Как рассказали в МЧС РФ, один человек — 56-летний мужчина — не выжил.

Ранее в Санкт-Петербурге в жилом доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием.