Россиян предупредили о росте активности мошенников из-за изменения ключевой ставки

«Известия»: фишинговая активность мошенников может вырасти на фоне заседания ЦБ
Shutterstock

Фишинговая активность мошенников может вырасти на фоне сентябрьского заседания Центрального банка России и обсуждения ключевой ставки. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

По словам специалистов компании BI.ZONE, аналогичная ситуация наблюдалась в июне-июле 2025 года, когда ожидалось снижение ключевой ставки. Тогда в доменной зоне .ru фиксировался резкий рост числа доменов, связанных с инвестициями и выгодными вкладами, отметили в организации.

Руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин добавил, что на фоне сентябрьского заседания регулятора мошенники могут увеличить количество фишинговых сообщений от якобы представителей банков. В них злоумышленники предложат открыть вклад под более высокий процент или взять кредит на льготных условиях, уточнил эксперт.

«Кроме того, возможно появление схем с предложением приобрести активы, которые не пострадают от изменения ставки: золото или криптовалюту», — сказал Фомин.

13 сентября сообщалось, что мошенники начали применять новую двухэтапную схему обмана россиян, выманивая коды от портала «Госуслуги» под предлогом подтверждения места жительства, а затем убеждая перевести деньги на «безопасный счет» из-за якобы попытки их хищения для спонсирования Вооруженных сил Украины.

Ранее пожилая петербурженка потеряла почти 4 млн рублей, общаясь с «сотрудником ЦБ».

