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Пожилая петербурженка потеряла почти 4 млн рублей, общаясь с «сотрудником ЦБ»

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам почти 4 млн рублей
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Depositphotos

В Петербурге 84-летняя женщина пообщалась с «сотрудником ЦБ» и лишилась почти 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Пожилая жительница Фрунзенского района в течение полутора месяцев получала звонки от человека, представившегося якобы сотрудником Центробанка. Злоумышленник убедил пенсионерку, что ее сбережения находятся под угрозой, и их нужно спасать.

В мае женщина передала 575 тысяч рублей неизвестной девушке и 2,3 млн рублей молодому человеку. В июне она отдала еще 1 млн рублей другому злоумышленнику. Общий ущерб составил почти 4 млн рублей.

До этого воронежский пенсионер потерял 2 млн рублей, ответив «сотруднику службы домофонов».

Ранее петербургская медсестра за год отдала мошеннице 7,5 млн рублей.

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