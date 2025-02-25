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Над статуей Иисуса в Мексике заметили НЛО, попавшее на видео

Daily Mail: НЛО заметили в небе над статуей Иисуса в Мексике

Над статуей Иисуса в Мексике заметили НЛО, пишет Daily Mail.

Христиане, собравшиеся на мессу у религиозной достопримечательности Серро-дель-Кубилете в Мексике, стали свидетелями необычного явления: над 20-метровой статуей Христа появился загадочный объект, напоминающий НЛО. Происшествие произошло в городе Силао, расположенном к северо-западу от Мехико.

Посетители заметили в чистом голубом небе объект, который они описали как «похожий на Сатурн». Он завис рядом с левой рукой статуи Иисуса, вызвав удивление и страх среди присутствующих. Это не первый случай наблюдения НЛО в Мексике. В октябре прошлого года похожий объект был замечен на автозаправочной станции в Куэрнаваке, примерно в 400 км от Силао.

Некоторые зрители предположили, что объект может быть связан с соседним городом Тепостлан, известным своими древними пирамидами. Другие, однако, считают, что это мог быть небесный фонарик, запущенный во время фестиваля Globos de Cantoya.

Ранее турецкий аэропорт приостановил вылет и прием самолетов из-за НЛО.

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