Стало известно, когда подозреваемому в убийстве Кирка предъявят обвинения

Губернатор Юты: подозреваемому в убийстве Кирка предъявят обвинения во вторник
true
true
true
close
Utah Department of Public Safety/Reuters

Подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлеру Робинсону предъявят обвинения во вторник, тогда же обнародуют больше информации про расследование. Об этом сообщил телеканалу NBC губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

«Во вторник станет известно гораздо больше, когда будут предъявлены обвинения. В настоящее время собираются доказательства, проводятся опросы друзей и людей из окружения подозреваемого», — уточнил он.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли ничем ему помочь.

Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон. Молодого человека сдал отец, 27 лет проработавший в полиции. Известно, что подозреваемому не нравились политические взгляды Кирка. Свою вину он не признал.

Ранее Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после убийства Кирка.

