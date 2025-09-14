На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карельские спасатели нашли в лесу потерявшихся деда с внучкой

В Карелии спасатели помогли пожилому мужчине и его 12-летней внучке выйти из леса
true
true
true
close
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Карелии спасатели вывели из леса потерявшихся дедушку и внучку, сообщает Госкомитет республики по безопасности.

Сообщение о пропаже двух человек поступило в экстренные службы вечером 13 сентября. По словам родственников, 66-летний мужчина и его 12-летняя внучка ушли из деревни Орзега Прионежского района и заблудились в лесу.

На поиски людей отправилась группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС. Уже ночью спасатели нашли пропавших и доставили их в СНТ.

До этого пропавший в Ленобласти пенсионер провел в лесу 16 дней и отметил там день рождения. Александр Шавров ушел в леса 24 августа и домой не вернулся. Родные забили тревогу и обратились за помощью к поисковикам.

Добровольцы и спасатели искали пенсионера больше двух недель. 8 сентября охотники нашли Александра в охотничьем домике, расположенном вдали от населенных пунктов. Мужчину вывезли из глухой болотистой местности на болотоходе и передали родственникам.

Ранее российский подросток двое суток прятался в лесу, чтобы не ходить в школу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами