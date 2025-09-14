Карельские спасатели нашли в лесу потерявшихся деда с внучкой

В Карелии спасатели помогли пожилому мужчине и его 12-летней внучке выйти из леса

В Карелии спасатели вывели из леса потерявшихся дедушку и внучку, сообщает Госкомитет республики по безопасности.

Сообщение о пропаже двух человек поступило в экстренные службы вечером 13 сентября. По словам родственников, 66-летний мужчина и его 12-летняя внучка ушли из деревни Орзега Прионежского района и заблудились в лесу.

На поиски людей отправилась группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС. Уже ночью спасатели нашли пропавших и доставили их в СНТ.

До этого пропавший в Ленобласти пенсионер провел в лесу 16 дней и отметил там день рождения. Александр Шавров ушел в леса 24 августа и домой не вернулся. Родные забили тревогу и обратились за помощью к поисковикам.

Добровольцы и спасатели искали пенсионера больше двух недель. 8 сентября охотники нашли Александра в охотничьем домике, расположенном вдали от населенных пунктов. Мужчину вывезли из глухой болотистой местности на болотоходе и передали родственникам.

Ранее российский подросток двое суток прятался в лесу, чтобы не ходить в школу.