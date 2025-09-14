На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британский рэпер поиздевался над подвергшимся нападению соратником Трампа

Рэпер Робинсон-Фостер поиздевался над активистом Кирком, не пережившим покушение
true
true
true

Британский рэпер и участник дуэта Bob Vylan Паскаль Робинсон-Фостер во время концерта в Амстердаме поиздевался над американским консервативным активистом Чарли Кирком, которого не стало в результате покушения. Об этом сообщает DutchNews.

В начале выступления в зале Paradiso артист, намекая на нападение на Кирка, поинтересовался у зрителей, есть ли среди них снайперы. После этого группа исполнила песню, посвященную соратнику президента США Дональда Трампа. При этом Робинсон-Фостер пошутил, что теперь при разговоре об активисте надо использовать слова was/were («был/были»).

Также на сцене можно было увидеть флаг Палестины, а музыканты несколько раз выкрикнули антиизраильские лозунги.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли ничем ему помочь.

Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон. Молодого человека сдал отец, 27 лет проработавший в полиции. Известно, что подозреваемому не нравились политические взгляды Кирка. Свою вину он не признал.

Ранее на Украине рассказали, как нападение на Кирка может отразиться на Зеленском.

Все новости на тему:
Убийство Чарли Кирка в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами