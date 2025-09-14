Британский рэпер поиздевался над подвергшимся нападению соратником Трампа

Британский рэпер и участник дуэта Bob Vylan Паскаль Робинсон-Фостер во время концерта в Амстердаме поиздевался над американским консервативным активистом Чарли Кирком, которого не стало в результате покушения. Об этом сообщает DutchNews.

В начале выступления в зале Paradiso артист, намекая на нападение на Кирка, поинтересовался у зрителей, есть ли среди них снайперы. После этого группа исполнила песню, посвященную соратнику президента США Дональда Трампа. При этом Робинсон-Фостер пошутил, что теперь при разговоре об активисте надо использовать слова was/were («был/были»).

Также на сцене можно было увидеть флаг Палестины, а музыканты несколько раз выкрикнули антиизраильские лозунги.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли ничем ему помочь.

Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон. Молодого человека сдал отец, 27 лет проработавший в полиции. Известно, что подозреваемому не нравились политические взгляды Кирка. Свою вину он не признал.

