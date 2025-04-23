«Мучают горячими трубами»: юрист оценил новые критерии отключения отопления

В Госдуме предложили ввести новые критерии отключения отопления, которые будут ориентированы на погодные прогнозы, а не только на среднесуточную температуру воздуха. Однако этих мер недостаточно – в борьбе с перетопами это не поможет, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. Наиболее эффективным решением он в беседе с 360.ru назвал переход на адаптивную систему управления работой батарей.

Ориентироваться на прогнозы синоптиков не получится – их точность составляет 90% и только на ближайшие сутки, долгосрочные прогнозы сбываются редко, пояснил юрист. Сегодня коммунальщики отключают отопление при среднесуточной температуре +8 градусов – этот норматив, по мнению Крохина, менять не надо.

Решать проблему с перетопами специалист призвал масштабной реформой с переходом на адаптивную систему управления работой батарей. Пока, однако, этому мешают монополизация рынка и устаревшая система ЖКХ, признал он. Позитивным примером внедрения адаптивной системы Крохин назвал систему индивидуального отопления, которую сделали в московских новостройках, где все регулируется в зависимости от погоды.

«Возникает вопрос, почему же в новостройках это делается, а в 85% старого советского жилья, где чугунные батареи, вертикальная разводка отопления, централизованный тепловой пункт, этого нет? Я считаю, что ответ заключается в том, что нет задачи защитить потребителя, сократить его расходы, сделать дома энергоэффективными и внедрять умную систему управления отоплением», — заявил эксперт.

Важно, что горячие батареи в Москве на фоне теплой погоды – это нарушение норм СанПиНа, но ресурсоснабжающие компании из-за теплой зимы не выполнили нормативы, поэтому продолжают мучить людей горячими трубами, заключил Крохин.

Напомним, с инициативой пересмотреть существующие критерии отключения отопления, учитывая не только среднесуточные температуры, но и погодные прогнозы, выступил вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР). Он обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда температура в квартирах достигает 28–30℃ при 25℃ на улице, назвав это системной проблемой, требующей немедленного решения.

Ранее россиянам объяснили, когда в их квартирах отключат отопление.