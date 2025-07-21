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Российский подросток изготавливал на дому взрывные устройства и попался

На Алтае подростка обвинили в изготовлении взрывчатки и оправдании терроризма
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РИА Новости

Молодого человека из Новоалтайска заподозрили в изготовлении СВУ. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя возбудили после того, как в мае 2024 года он опубликовал в Telegram комментарий, содержащий высказывание, якобы направленное на оправдание терроризма.

«Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю был установлен факт изготовления молодым человеком самодельного взрывного устройства» — говорится в сообщении.

Юношу подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичном оправдании терроризма. Фигуранта заключили под стражу. Обвинение ему пока не предъявлено.

Ранее несовершеннолетний житель Кузбасса планировал совершить теракт на территории военкомата.

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