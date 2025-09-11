Под Петербургом 18-летнего юношу задержали из-за комментариев в Telegram

Подросток из Ленобласти был задержан за оправдание терроризма

Юного жителя Ленинградской области задержали по обвинению в пропаганде терроризма. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Дело по статье 205.2 УК РФ возбудили в отношении 18-летнего юноши из Волосовского района. По версии следствия, в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года он оставил в одном из мессенджеров несколько комментариев, содержащих публичное оправдание терроризма и одобрение деятельности террористической организации.

По месту жительства подозреваемого провели обыск, а его самого задержали совместно с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Юноше грозит реальное лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее жителя Алтайского края приговорили к 9,5 года колонии за комментарии в интернете.