Стало известно о дипфейке со спецназом «Ахмат» на фоне выборов главы Курской области

Памфилова: в Курске появился дипфейк об охране «Ахматом» особо опасных участков
Сергей Бобылев/РИА Новости

Видео, которое распространилось в сети об охране бойцами спецназа «Ахмат» особо опасных избирательных участков в Курской области, является дипфейком. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова во время брифинга, пишет ТАСС.

«Вот «Ахмату» больше делать нечего, как только участки избирательные охранять, особо опасные», — отметила Памфилова.

Она добавила, что командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов не делал никаких заявлений на этот счет.

До этого оперштаб Курской области сообщил, что подразделения «Ахмата» не будут охранять избирательные участки в регионе и назвали соответствующие сообщения фейком. В оперштабе рассказали, что в сети распространяется видеоролик, на котором Апти Алаудинов заявляет, что в связи с новыми провокациями избирательные участки в Курской области будут охраняться чеченскими подразделениями. В оперштабе подчеркнули, что процедура голосования в регионе проходит в полном соответствии с требованиями безопасности и не предполагает задействование специальных воинских подразделений.

Ранее Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах губернатора Курской области.

