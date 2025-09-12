«Ахмат» не будет охранять избирательные участки в Курской области

Подразделения чеченского спецназа «Ахмат» не будут охранять избирательные участки в Курской области, соответствующие сообщения являются фейком. Об этом заявил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

В оперштабе рассказали, что в соцсетях распространяется сгенерированный через нейросети видеоролик, на котором командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявляет, что в связи с новыми провокациями в приграничных районах избирательные участки в Курской области будут охраняться чеченскими подразделениями.

«Указанная информация не соответствует действительности», — подчеркнули там и добавили, что процедура голосования в регионе проходит в полном соответствии с требованиями безопасности в условиях КТО и не предполагает задействование специальных воинских подразделений.

До этого глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что запрос на выборы губернатора Курской области есть даже в непростых условиях в регионе.

Ранее Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах губернатора Курской области.