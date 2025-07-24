Хинштейн зарегистрировался кандидатом для участия в выборах

Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах губернатора Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что зарегистрировался в качестве кандидата для участия на выборах главы региона.

Он уточнил, что регистрация позволяет приступить к избирательной кампании.

«Но самой главной моей задачей была и остается помощь жителям: слышать тревоги людей, вместе решать их проблемы. Как бы ни распределились голоса в сентябре, нам всем сегодня важно работать рука об руку на благо Курской области», — подчеркнул Хинштейн.

Избирательная комиссия Курской области подтвердила, что зарегистрировала Хинштейна кандидатом для участия в выборах губернатора региона. Решение о регистрации кандидата на должность губернатора региона, выдвинутого Курским региональным отделением партии «Единая Россия».

Как заявил председатель Избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин, документы, представленные для выдвижения и регистрации кандидата, соответствуют требованиям избирательного законодательства.

Незадолго до этого сообщалось, что Хинштейн внес в список кандидатур на должность сенатора Совета Федерации РФ от региона командира отряда «Барс-Курс», генерал-майора Игоря Чечулина. Кроме того, на место в СФ РФ претендуют генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Электроагрегат» Николай Шевченко, а также депутат Курской областной Думы Евгения Ламонова.

Ранее стало известно об избрании нового главы Суджанского района.