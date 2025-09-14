На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники двумя звонками втягивают студентов в противоправную деятельность

ТАСС: мошенники с помощью новой схемы начали втягивать студентов в преступления
Kira Hofmann/ZB/Global Look Press

Мошенники разработали схему для втягивания студентов в свою противоправную деятельность. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, студенты думают, что помогают правоохранителям, а по итогу попадают в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Согласно схеме, потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника вуза, а потом от «Росфинмониторинга». Студента пугают, что с его счетов зафиксирован перевод денег в запрещенные на территории России организации и сообщают о возбуждении уголовного дела.

Затем молодых людей заставляют сотрудничать якобы с правоохранительными органами, а в действительности с этой минуты они начинают заниматься преступной деятельностью: переводить похищенные деньги на другие счета, по просьбе мошенников забирать деньги у жертв и пр. В результате обманутые мошенниками студенты становятся их пособниками.

Как сообщил источник, уже несколько студентов, попавшихся на эту схему, были задержаны и арестованы. Их действия квалифицировали как мошенничество.

До этого в МВД России сообщили, что мошенники стали не только красть сбережения россиян, но и вынуждать людей совершать диверсии и теракты. Например, поджигать банки, здания госорганов и объекты транспортной инфраструктуры и связи. По словам стражей порядка, россиян вынуждают идти на противоправные действия под видом помощи правоохранительным органам и силовым структурам.

Ранее в ФСБ заявили, что Украина использует популярные мессенджеры для вовлечения россиян в диверсии.

