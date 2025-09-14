На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аварии в Мексике погибли 15 человек

ДТП произошло в мексиканском штате Юкатан, 15 человек погибли
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В мексиканском штате Юкатан 13 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 15 человек. Об этом в соцсети X сообщил губернатор штата Юкатан Хоакин Диас Мена.

Политик написал, что авария произошла на шоссе между городами Мерида и Кампече.

«Мы проинформированы, что в результате инцидента на шоссе между Меридой и Кампече 15 человек погибли», — говорится в публикации.

Газета Jornada, ссылаясь на полицию, уточнила, что в ДТП на шоссе были задействованы грузовик компании по производству пива, фургон с 20 строителями и еще один автомобиль. В результате аварии 15 из 20 рабочих погибли, еще по меньшей мере пять человек пострадали.

Причиной происшествия могла стать неудачная попытка обгона, которую совершал фургон.

12 сентября в Нижегородской области произошло ДТП с участием трех машин. В результате пострадали пять человек, из них троих медики спасти не смогли, среди них был и ребенок. Еще два человека попали в больницу.

Ранее в Ростовской области подросток на скутере влетел в столб.

