В Нижегородской области ребенок и еще два человека не выжили в массовой аварии

В Нижегородской области три человека не выжили после ДТП

В Нижегородской области произошло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел недалеко от села Малая Пица в Дальнеконстантиновском районе. По данным портала, во время аварии столкнулись три автомобиля. Информация о деталях отсутствует.

В результате пострадали пять человек, из них троих медики спасти не смогли, среди них был и ребенок. Еще два человека попали в больницу, подробности об их состоянии не уточняются.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить личности пострадавших.

Авария повлияла на ситуацию на дороге. На месте образовалась крупная пробка в обе стороны.

До этого в Петербурге байкер врезался в карету скорой помощи, которая спешила на вызов. В результате пострадавший получил травмы средней степени тяжести. После аварии ему помогли медики из автомобиля-участника ДТП.

Ранее в Ростовской области на видео попало, как подросток на скутере влетел в столб.