В Госдуме хотят изменить правила присвоения звания «Ветеран труда»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил изменить правила присвоения звания «Ветеран труда» в России. По его мнению, в перечень тех, кому его предоставляют, надо включить медицинских работников, оформивших два и более патента на изобретения в области медицины.

Миронов уточнил, что сегодня такое звание сегодня могут получить граждане, награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги и работу не менее 15 лет в соответствующей отрасли и имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом Миронов обратил внимание на то, что многие медработники не могут получить ведомственные награды, а значит и звание «Ветеран труда» даже при наличии стажа. Поэтому политик предложил расширить перечень критериев для присвоения звания патентами.

Миронов подчеркнул, что «Справедливая Россия» будет добиваться этого решения. По его словам, изменения необходимо будет внести в закон «О ветеранах».

23 июля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о новых выплатах для россиянок, имеющих звание «Мать-героиня». Предлагается внести корректировки в законы о страховых пенсиях и материальном обеспечении граждан за особые заслуги. Авторы инициативы предложили доплачивать матерям-героиням так же, как Героям Труда.

Ранее сообщалось, что в России планируют гарантировать индексацию надбавок к пенсиям ветеранов труда.