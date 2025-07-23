В России могут ввести дополнительные выплаты для матерей-героинь

ГД приняла в первом чтении проект о новых выплатах для матерей-героинь

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона о новых выплатах для россиянок, имеющих звание «Мать-героиня». Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает внесение корректировок в законы о страховых пенсиях и о материальном обеспечении граждан за особые заслуги. Авторы инициативы предлагают доплачивать матерям-героиням так же, как Героям Труда, начиная с 1 января 2025 года.

Кроме того, в случае принятия законопроекта можно будет пересчитать пенсии многодетным родителям при учете ухода за детьми возрастом до 1,5 года.

До этого сообщалось, что в Думу внесли проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 22,4 тысячи рублей до 50 тысяч рублей. Авторы документа объяснили свою инициативу тем, что сегодняшний размер оплаты труда нуждается в срочном пересмотре, так как он не позволяет россиянам жить на достойном уровне.

Ранее в Госдуме рассказали об индексации пенсий одной категории россиян с 1 октября.