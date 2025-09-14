В Госдуме рассмотрят законопроект о госпитальных школах

В Госдуме готовят законопроект о госпитальных школах

Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в палату парламента законопроект о госпитальных школах. Об этом сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Госпитальными школами называют учебные заведения для детей, которые больше 21 дня находятся в больнице.

«Во многих регионах уже открыты так называемые «госпитальные школы». Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность», — отметила она.

Более 60 различных диагнозов требуют длительной терапии, однако далеко не все ограничивают их подвижность, позволяя детям продолжать обучение, пояснила Буцкая.

