На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассмотрят законопроект о госпитальных школах

В Госдуме готовят законопроект о госпитальных школах
true
true
true
close
Depositphotos

Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в палату парламента законопроект о госпитальных школах. Об этом сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Госпитальными школами называют учебные заведения для детей, которые больше 21 дня находятся в больнице.

«Во многих регионах уже открыты так называемые «госпитальные школы». Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность», — отметила она.

Более 60 различных диагнозов требуют длительной терапии, однако далеко не все ограничивают их подвижность, позволяя детям продолжать обучение, пояснила Буцкая.

До этого депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР предложили провести уроки по профилактике мошенничества во всех школах России. Они направили руководителям территориальных органов внутренних дел и министерств образования субъектов РФ соответствующие обращения.

Ранее в Госдуме объяснили цель введения оценки за поведение в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами