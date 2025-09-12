Российские ученые впервые описали редчайший гриб-слайм

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) впервые описали гриб гельвеллосебацин, обнаруженный в 2024 году в окрестностях Томска и Северска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ТГУ.

«Особенность гриба заключается в его желеобразном плодовом теле, имеющем вид полупрозрачной субстанции, растущей, поднимаясь вверх по травянистым стеблям и листьям и обволакивая их», — говорится в сообщении университета.

Ученые отметили, что желейный гриб имеет беловато-полупрозрачный окрас и необычную форму. Он относится к микоризникам, среди которых подберезовик, лисичка и груздь.

Найденные в Томской области грибы стали первыми в России. До этого ученые из Санкт-Петербурга выявили этот вид по ДНК в составе эктомикоризы (подземной части) липы.

В августе в Быстринском природном парке на Камчатке обнаружили редчайший гриб — головач гигантский. По словам исследователей, найденный экземпляр имеет внушительные параметры: диаметр до 80 сантиметров и вес, достигающий нескольких килограммов.

