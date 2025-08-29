Леса Подмосковья заполонили новые опасные грибы

В лесах Подмосковья в этом сезоне расплодились опасные грибы чешуйчатки – их употребление в пищу грозит летальным исходом. Внешне они очень похожи на опят, в чем и состоит главная угроза, предупредил в беседе с 360.ru миколог кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

Речь идет о грибах рода Pholiota из семейства Строфариевых. Это так называемые ксилотрофные грибы, которые живут за счет питания древесными субстратами, объяснил специалист. В большинстве своем это обычные древесные паразиты, которые поражают либо старые, либо уже поврежденные деревья.

«Чешуйчатки внешне могут показаться схожими с осенними и летними опятами, они растут группами на валеже или пнях», — отметил миколог.

По его словам, отличить эти опасные грибы от съедобных можно по крупным чешуйкам на шляпках. Обычно они бурого или охряного цвета. Если съесть такие грибы, то среди первых симптомов отравления будут высокая температура тела, рвота, головокружение и диарея. Причем речь идет о смертельно опасных грибах, заключил миколог.

До этого ученые ПНИПУ рассказали «Газете.Ru», что август – это идеальное время для сбора грибов, так как они еще не успевают перезреть и накопить токсины, но уже максимально насыщены питательными веществами. По словам экспертов, больше всего полезных веществ содержат микоризные виды — белые грибы, подосиновики и лисички. В их составе высокие концентрации протеина, витаминов B-комплекса и бета-глюканов. Полезными считаются и вешенки: они помогают снижать уровень холестерина.

Ранее россиян предупредили о штрафе до 3 миллионов рублей при сборе некоторых грибов.