В Саратове начали проверку после нападения на работника УИК

Полиция организовала проверку после конфликта на избирательном участке в Саратове

Полицейские организовали проверку после конфликта на избирательном участке в Саратове, в результате которого председателю участковой избирательной комиссии (УИК) потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по Саратовской области.

«На место происшествия были направлены сотрудники полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям правонарушителя будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 сентября на избирательном участке №131 в Заводском районе Саратова. По словам председателя избиркома Саратовской области Ирины Романовой, Михаил Качалин, член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ, препятствовал подготовке участка к открытию, нанес удар председателю УИК, в результате чего она упала и получила травму головы. Пострадавшая госпитализирована, назначено судебное заседание.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что ЦИК намерена обратиться к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову в ответ на инцидент в Саратовской области. Она выразила уверенность, что представители фракции дадут оценку действиям однопартийца.

Ранее в РФ завели восемь уголовных дел из-за сообщений о происшествиях на выборах.