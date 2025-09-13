ЦИК обратится к Зюганову по поводу нападения представителя КПРФ на работника УИК

ЦИК обратится к Зюганову по поводу нападения члена КПРФ на главу УИК в Саратове

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена обратиться к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову в ответ на инцидент в Саратовской области, где член избирательной комиссии, представляющий партию, применил физическую силу к председателю участковой избирательной комиссии (УИК). Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.

«Это вопиющий факт, безобразие. Нам надо подготовить за моей подписью обращение к уважаемому Геннадию Андреевичу Зюганову», — заявила Памфилова.

Она выразила уверенность, что представители КПРФ дадут оценку действиям однопартийца.

Законодательство предоставляет КПРФ право отозвать члена комиссии и заменить его другим представителем.

Инцидент, по словам председателя избиркома Саратовской области Ирины Романовой, произошел 13 сентября на избирательном участке №131 в Заводском районе города. Михаил Качалин, член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ, препятствовал подготовке участка к открытию, нанес удар председателю УИК, в результате чего она упала и получила травму головы. Пострадавшая госпитализирована, назначено судебное заседание.

По словам Романовой, Качалин систематически устраивает провокации во время выборов и неоднократно удалялся с избирательных участков.

Ранее в РФ завели восемь уголовных дел из-за сообщений о происшествиях на выборах.