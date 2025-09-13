На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новгородской области на выборы пришла «Баба Яга»

Женщина в костюме Бабы Яги пришла на выборы новгородского губернатора
ТОС «д.СОБОЛЕВО»/VK

Женщина в костюме Бабы Яги пришла на избирательный участок в селе Соболево Старорусского округа Новгородской области. Об этом сообщили в группе территориального общественного самоуправления (ТОС) населенного пункта в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в нашем ТОС «Соболево» свою активную гражданскую позицию в ЕДГ проявили не только все жители, сделав свой выбор, но и наша Баба Яга!» — говорится в сообщении.

ТОС опубликовало фотографии с визита «Бабы Яги». На них видно, что избирательный участок расположился в беседке на улице. После голосования женщина сфотографировалась с остальными избирателями.

Несколькими часами ранее сообщалось, что девушка в костюме ростовой куклы лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области. Она посетила избирательный участок в гимназии «Исток». Девушка не стала принимать участие в голосовании. Вместо этого она забрала поднос с пирожками и угостила ими детей во дворе.

Единый день голосования охватывает 81 регион России, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы проходят 12–14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Ранее в РФ завели уголовные дела из-за сообщений о происшествиях на выборах.

