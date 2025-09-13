Девушка пришла на выборы главы Новгородской области в костюме лабубу

Девушка в костюме ростовой куклы лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области. Об этом сообщили в группе «Новгородчина» в социальной сети «ВКонтакте».

Она пришла на избирательный участок в гимназии «Исток». Девушка не стала принимать участия в голосовании. Вместо этого она забрала поднос с пирожками и угостила ими детей во дворе.

«С тех пор, как переехала в Россию, я хотела посмотреть, как проходят выборы и попробовать самые вкусные пирожки. Ну, а где они? Конечно, на избирательном участке. Это все знают. Пришла на вкусный запах, попробовала сама и угостила ребят», — сказала девушка.

Единый день голосования охватывает 81 регион России, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы проходят 12–14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов.

Ранее в РФ завели уголовные дела из-за сообщений о происшествиях на выборах.