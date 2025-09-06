На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киев готовил бойцов для диверсий на гражданских объектах

ТАСС: Украина готовила военных для диверсий на гражданских объектах в Донбассе
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина занималась подготовкой своих военнослужащих для диверсионной работы на гражданских объектах и в местах массового скопления людей на тех территориях Донбасса, которые перешли под контроль российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, полученные из телефонов пленных военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что в телефонах бойцов были найдены фотографии, видеоматериалы процесса подготовки, а также фото документов, полученных в иностранных и украинских учебных центрах по итогам прохождения обучения.

Соответствующие материалы были обнаружены в том числе у военнослужащих разных бригад и соединений ВСУ.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что за 80% диверсий, совершенных на территории Донецкой и Луганской народных республик до начала российской специальной военной операции на Украине стоят сотрудники украинской СБУ Александр Поклад и Роман Червинский.

Ранее в Италии назначили новое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».

