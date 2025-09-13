На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отправил под арест задержанного экс-главу партии Саакашвили

В Грузии суд отправил под арест экс-лидера партии Саакашвили Хабеишвили
true
true
true
close
Служба государственной безопасности Грузии

Тбилисский городской суд отправил под арест задержанного экс-главу партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Левана Хабеишвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «ТВ Пирвели».

«В эти минуты судья отправил Хабеишвили под арест. Другого решения никто не ожидал», — уточняет телекомпания.

13 сентября прокурор Бека Квициани рассказал, что Генеральная прокуратура Грузии предъявила Левану Хабеишвили обвинение в публичных призывах к свержению власти.

По его словам, политик с июня текущего года в телеэфирах и с помощью социальных сетей призывал грузинских граждан к свержению госвласти, указывая конкретные дату и место.

Служба государственной безопасности Грузии задержала экс-главу партии «Единое национальное движение» 11 сентября.

Хабеишвили при этом заявил, что силовики лишь выполняют приказ нового главы СГБ Мамуки Мдинарадзе. Он признался, что ожидал подобного исхода.

Ранее в Грузии исключили возможность помилования Саакашвили.

