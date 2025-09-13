Пассажиров, задержанных из-за подрыва путей поездов под Орлом, эвакуируют автобусы

Пассажиров, задержанных из-за подрыва путей поездов под Орлом, доставят домой на автобусах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

18 автобусов для эвакуации пассажиров выделил минтранс Курской области. Они доставят на место 457 человек, включая 51 ребенка, которые ехали в Курск.

13 сентября на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что их было два. Позднее РИА Новости написало, что заложено было три бомбы на расстоянии 50 м друг от друга.

При обходе путей одна из бомб детонировала, в результате пострадали трое человек. Из-за диверсии на путях в Орловской области задерживаются 10 железнодорожных составов на перегоне Малоархангельск – Глазуновка.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к атаке на пути.

Ранее в Архангельской области арестовали обвиняемых в диверсии подростков.