Пули с гравировкой и винтовка в полотенце: появились детали убийства активиста Кирка

На пулях в винтовке, из которой могли убить Кирка, были выгравированы лозунги
Utah Department of Public Safety/Reuters

Предполагаемый убийца правого активиста Чарли Кирка рассказал соседу в Discord, что собирается перепрятать спрятанную в кустах винтовку. Об этом сообщил во время пресс-конференции губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс.

По его словам, накануне полицейские нашли завернутую в полотенце винтовку с продольно-скользящим затвором Mauser 98k в лесу у университетского кампуса. Рядом находились гильзы с гравировкой. На них были надписи «Bella Ciao», «Получи, фашист» и «Если ты это читаешь, ты гей («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), лол».

Во время задержания Тайлер Робинсон был одет так же, как на записях с камер видеонаблюдений — в черную футболку с длинными рукавами и изображением американского флага, черные солнцезащитные очки, кепку Adidas, джинсы и кеды Converse.

Родственники Робинсона заявили, что в последнее время он больше интересовался политикой и критиковал Кирка.

Правый активист был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Ранее подозреваемого в убийстве Кирка выдал отец.

Убийство Чарли Кирка в США
