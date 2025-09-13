В Лондоне полиция оттесняет демонстрантов с Трафальгарской площади

В Лондоне полицейские оттесняют участников митинга с Трафальгарской площади

Полиция Лондона оттесняет демонстрантов с Трафальгарской площади на акции правого активиста Томми Робинсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Затем они продолжили формировать кордоны, разбивая акцию на части.

По состоянию на 20:00 мск полиция оттесняет демонстрантов с Трафальгарской площади. Отмечается, что часть митингующих уже разошлась, количество участников акции убывает.

13 сентября в Лондоне свыше 110 тысяч человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов.

Основная демонстрация «Unite the Kingdom» («объединить королевство», что является отсылкой к официальному названию Великобритании) произошла на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

Параллельно проходит акция сторонников левых идей — «Марш против фашизма», призванная продемонстрировать, что часть британцев поддерживают мигрантов. В ней участвует около пяти тысяч человек.

Ранее в Лондоне арестовали более 465 участников митинга в поддержку Палестины.