Названы лучшие города для переезда российских госкомпаний из Москвы

Nikoliers: госкомпании могут переехать из Москвы в Казань, Екатеринбург и Самару
Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

Казань, Екатеринбург и Самара названы наиболее привлекательными городами для релокации государственных компаний из Москвы. Об этом заявили РИА Новости аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

По словам экспертов, вышеуказанные города лидируют по инвестиционному климату и развитию инфраструктуры.

В Nikoliers провели исследование, исключив из рассмотрения Санкт-Петербург, и пришли к выводу, что Казань является наиболее подходящим городом для переноса офисов крупных госкомпаний.

«Лидером рейтинга привлекательности городов для переезда госкомпаний стала Казань. Это третий город в стране, после Москвы и Санкт-Петербурга, по качеству городской среды. Город отличается развитой современной инфраструктурой. Среди ведущих отраслей в регионе — нефтехимия, промышленность, автопром», — подчеркнули в компании.

Второе место в рейтинге Nikoliers занимает Екатеринбург, крупный экономический центр с развитой металлургией и машиностроением. Замыкает тройку лидеров Самара, основные отрасли которой – автомобильная промышленность и нефтехимия.

В июле 2024 года, по итогам ПМЭФ, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Президент считает, что это приведет к увеличению налоговых поступлений в региональные бюджеты.

Ранее Путин поручил пересадить чиновников на российские автомобили.

