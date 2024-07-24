Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о поэтапном перемещении офисов государственных компаний из Москвы в регионы РФ. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций... из г. Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», — говорится в сообщении.

При этом особое внимание необходимо уделить субъектам, расположенным в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Правительству поручено подготовить предложения до 1 октября текущего года.

До этого сообщалось, что несколько госкомпаний договорились о создании общественной организации «Госимущество» для защиты своих интересов перед государством. Отмечается, что потребность в создании единого центра защиты интересов вызвана растущими требованиями государства к собственным компаниям и перестройкой системы управления ими.

Ранее в Корпорации МСП рассказали о росте закупок госкомпаниями у самозанятых.