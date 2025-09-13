На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о развитии автономного транспорта в Москве

Путин: Москва переходит к широкому применению автономного транспорта
Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва сейчас переходит к широкому применению автономного транспорта, заявил президент России Владимир Путин, выступая в концертном зале «Зарядье» по случаю Дня города столицы. Об этом сообщает сайт Кремля.

Глава государства напомнил, что пару дней после двух лет испытаний на регулярные маршруты в Москве вышли первые в России беспилотные трамваи. Следующим шагом станет автоматизация метро, отметил президент.

Путин добавил, что сегодня в Москве параллельно идут техническая модернизация и активное строительство новых станций метро. По его словам, подобный подход важен.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году празднование проходит 13 и 14 сентября. На десятках площадок за выходные пройдут более 130 мероприятий — от технологического фестиваля на ВДНХ и патриотического на Поклонной горе до различных концертов. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал Москву крепким тылом для российских войск.

