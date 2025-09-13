Мальчику, которого школьник облил бензином и поджег на Алтае, пересадили кожу

На Алтае провели пересадку кожи 11-летнему мальчику, которого облил бензином и поджег 13-летний знакомый. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает alt.kp.ru.

Ребенку провели операцию по пересадке кожи на ноги, где были три глубокие раны. После недели в реанимации его перевели в обычную палату, где с ним находится мама. Состояние мальчика улучшается, раны заживают.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, рассказала женщина. Однако 13-летний обидчик не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому в деле нет обвиняемого. Подростка поставили на профилактический учет, а его мать оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей. Материалы дела были переданы из следственного управления в полицию.

Инцидент произошел в селе Мартовка. Школьник вдохнул пары бензина из канистры, после чего вылил его на знакомого мальчика и поджег. Пострадавший оказался в больнице.

