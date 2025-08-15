На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Алтайском крае школьник облил мальчика бензином и поджег

В Алтайском крае мальчика задержали за поджог сверстника
Freepik.com

В Алтайском крае школьника задержали за нападение на знакомого. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Мартовка. По версии следствия, у одного из соседей они нашли канистру с бензином. Один из мальчиков, 13-летний школьник, вдохнул пары легковоспламеняющейся жидкости, после чего вылил ее на 11-летнего знакомого и поджег.

В результате пострадавший попал в больницу. Его состояние не уточняется, но, исходя из указанной статьи, здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала «Инцидент Барнаул», подозреваемый во время поджога смеялся над получившим травмы товарищем.

Известно, что его мать привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее пьяный россиянин сжег машину тестя после ссоры из-за развода.

