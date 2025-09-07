В Саратовской области внук с канистрой бензина угрожал сжечь бабушку

В поселке Лысые Горы Саратовской области 38-летний местный житель грозился сжечь свою 89-летнюю бабушку. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница, пенсионерка рассказала, что ее 38-летний внук угрожал ей расправой. Ранее судимый злоумышленник, в ходе ссоры схватил канистру с бензином и облил им кровать бабушки, угрожая устроить поджог.

Потерпевшая восприняла угрозы как реальные и немедленно сообщила в полицию. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства семейного конфликта устанавливаются.

До этого в Муроме 44-летний ревнивец поджег дом 71-летней возлюбленной. Сожитель, подозревая пенсионерку в неверности, решил отомстить, поджег в комнате мебель и скрылся. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

