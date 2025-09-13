Кошку, которую заживо закопали в землю, спасли в Крыму

В Крыму местные жители спасли кошку, которую заживо закопали в землю в пакете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все началось с того, что местные жители во время прогулки по лесу услышали жалобное мяуканье из-под земли. Мужчина начал разгребать землю руками и обнаружил пакет, в котором находилась живая кошка. По словам очевидцев, животное провело под землей долгое время, так как даже не могло разогнуться после освобождения.

Кошку, которую назвали Удачей, доставили в ветеринарную клинику для прохождения лечения. После завершения курса терапии для животного будут искать новых заботливых хозяев.

До этого в калининградском поселке спасли хаски из колодца. Чтобы достать животное, понадобилась пожарная бригада. Огнеборцы опустили к собаке трехколенную лестницу, застраховали хаски спасательной петлей и вытащили.

Ранее женщина услышала шум в стене своего дома и нашла там котят.