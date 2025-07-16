700 черепашек, ежей и хомяков спасли из горящей квартиры в Ленинградской области

Пожарные спасли из огня более сотни черепах, ежей, хомяков и кроликов в Ленобласти

В деревне Вартемяги Всеволожского района Ленобласти 15 июля поздно вечером вспыхнул пожар в квартире. Из горящего помещения спасателям удалось вынести 700 черепашек 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов, говорится в пресс-релизе Ленинградской областной противопожарной-спасательной службы.

Уточняется, что всего в огне погибло сто черепашек, девять ежей и девять хомяков. В пожарной службе рассказали, что многочисленные питомцы сосуществовали в однокомнатной квартире барачного типа.

Огонь уничтожил обстановку площадью 24 кв.м. Из людей никто не пострадал.

В марте в зоопарке Ростова-на-Дону пожарные спасли животных, которые могли пострадать из-за возгорания в одном одного из вольеров. Инцидент произошел в помещении, где содержались капибары и патагонские мары: загорелась кровля вольера. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на восьми квадратных метрах и вынесли из задымленного помещения всех животных. Никому из зверей помощь ветеринаров не понадобилась.

Ранее в Бразилии спасли молодого ягуара, пострадавшего во время сильных пожаров в джунглях Амазонки.