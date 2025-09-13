Власти США отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США отменило предупреждение об угрозе образования цунами, введенное в связи с землетрясением на Камчатке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным ведомства, магнитуда подземных толчков достигла 7,5.

В ночь на 13 сентября у побережья южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8. Как рассказала глава сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 87 км от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 20 км в акватории Тихого океана.

Позже у восточного побережья Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение, эпицентр которого находился в 123 км от Петропавловска-Камчатского. В пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» заявили, что магнитуда подземных толчков составила 6,3. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выразила уверенность, что магнитуда землетрясения могла достигнуть 7,7.

Ранее на Северных Курилах объявили угрозу цунами.